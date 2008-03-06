Тимошенко рада за демократические силы Грузии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рада, что демократические силы Грузии идут на парламентские выборы единой командой при полном взаимопонимании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге после встречи с главой парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ в Брюсселе.

«Я думаю, что мы – как и Грузия во время досрочных парламентских выборов в Украине – поддержим Грузию, направим наблюдателей, которые от имени Украины будут делать все для того, чтобы выборы в Грузии были честными и прозрачными», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в дальнейшем Украина намерена строить с Грузией дружеские и конструктивные отношения на основе взаимопонимания.