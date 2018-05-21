После Brexit Британия стала более гостеприимной к мигрантам - министр

Проблема с нехваткой трудовых иммигрантов больше всего может зацепить гостиничный и пищевой секторы, которые очень зависят от работников из стран ЕС.

Великобритания стала более благоприятной для миграции, после того как она проголосовала за то, чтобы покинуть Евросоюз.

Об этом заявил министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Кампания референдума привела к тому, что Великобритания становится все более приветливой к миграции и более открытой до прибытия новых людей", - отметил он.

Во время референдума Гоув заявлял, что Турция может присоединиться к ЕС и будет стимулировать миграцию, однако он уклонился от ответа на вопрос о том, считает ли, что тогда ошибался.

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"Причина, почему я думаю, что кампания выхода из ЕС выиграла, потому что люди хотели убедиться, что мы можем контролировать наши границы, наши налоги, наши законы и все, что является частью более широкой кампании, чтобы восстановить веру в наши демократические институты", - сказал он.

Как пишет Bloomberg, по данным британской Национальной службы статистики, число трудовых иммигрантов из стран Европейского Союза в Великобритании в первом квартале 2018 года впервые с 2010 года уменьшилось. Это связано главным образом с уменьшением трудоустройства (на 91 тыс.) работников из восьми стран Восточной Европы, в частности Польши, Венгрии и Словакии.

Проблема с нехваткой трудовых иммигрантов больше всего может зацепить гостиничный и пищевой секторы, которые очень зависят от работников из стран ЕС.

Дефицит работников повлиял на увеличение заработных плат, что в настоящее время колеблется на уровне примерно 3%, это значительно больше, чем в 2017 году. Увеличение зарплат связано с опасением фирм потерять квалифицированных работников.