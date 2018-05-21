После Brexit Британия стала более гостеприимной к мигрантам - министр
Великобритания стала более благоприятной для миграции, после того как она проголосовала за то, чтобы покинуть Евросоюз.
Об этом заявил министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
"Кампания референдума привела к тому, что Великобритания становится все более приветливой к миграции и более открытой до прибытия новых людей", - отметил он.
Во время референдума Гоув заявлял, что Турция может присоединиться к ЕС и будет стимулировать миграцию, однако он уклонился от ответа на вопрос о том, считает ли, что тогда ошибался.
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"Причина, почему я думаю, что кампания выхода из ЕС выиграла, потому что люди хотели убедиться, что мы можем контролировать наши границы, наши налоги, наши законы и все, что является частью более широкой кампании, чтобы восстановить веру в наши демократические институты", - сказал он.
Как пишет Bloomberg, по данным британской Национальной службы статистики, число трудовых иммигрантов из стран Европейского Союза в Великобритании в первом квартале 2018 года впервые с 2010 года уменьшилось. Это связано главным образом с уменьшением трудоустройства (на 91 тыс.) работников из восьми стран Восточной Европы, в частности Польши, Венгрии и Словакии.
Проблема с нехваткой трудовых иммигрантов больше всего может зацепить гостиничный и пищевой секторы, которые очень зависят от работников из стран ЕС.
Дефицит работников повлиял на увеличение заработных плат, что в настоящее время колеблется на уровне примерно 3%, это значительно больше, чем в 2017 году. Увеличение зарплат связано с опасением фирм потерять квалифицированных работников.