Путин получил восьмой дан по каратэ

Письмо о принятии такого решения направил президент Международной организации Кекусин-кан Хацуо Рояма, сообщает Lenta.ru.

Хацуо Рояма неоднократно бывал в Москве. В 2001 году Рояма присвоил Владимиру Путину пятый дан Кекусин кан. В 2009-м его подняли до седьмого.

В 2000 году в Японии руководители школы каратэ Годзюрю вручили Путину дипломы о присвоении ему звания высшего мастера этого боевого искусства, а также девятого дана. Также российский президент получил в подарок именное кимоно и черный пояс.

Читайте такжеГорбачев считает, что Путин повторяет его ошибки, поскольку начинает считать себя Богом

В сентябре 2006 года Путин стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м получил почетный диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин.

Президент РФ также является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств.