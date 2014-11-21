The Telegraph: Путин хочет остановить «цветную революцию» в украинском стиле в России

Роланд Олифант в своей статье, которая называется «Путин: Мы должны остановить «цветную революцию» в украинском стиле в России», опубликованной на сайте британской газеты The Telegraph, пишет о том, что Владимир Путин сказал начальникам службы безопасности, что нужно сделать все необходимое, чтобы не допустить в России «цветных революций», таких, как были в Украине, где после объявления перемирия в сентябре погибло около 1000 человек.

Российские чиновники также обвинили Соединенные Штаты в «дестабилизации» ситуации в Украине в четверг, поскольку они рассматривают вопрос о поставках оружия.

«В современном мире экстремизм используется в качестве геополитического инструмента и для того, чтобы перераспределять сферы влияния. Мы видим, к каким трагическим последствиям привела волна так называемых цветных революций», – сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.

«Для нас это урок и предупреждение. Мы должны сделать все необходимое, чтобы ничего подобного никогда не произошло в России», – добавил он.

«Цветные революции» – это серия народных восстаний, которые привели к свержению правительств в бывших советских республиках, в том числе в Украине, Грузии и Кыргызстане в 2000-е годы. В результате такого восстания в феврале был свергнут Виктор Янукович, пророссийский президент Украины.

Кремль назвал это восстание переворотом, который поддерживал Запад, и ответил на него аннексией украинского полуострова Крыма и поддержкой сепаратистского восстания на востоке Украины.

В результате чего разгорелась война, которая унесла жизни более 4 тыс. человек, а отношения между Россией и Западом еще никогда не были такими плохими после окончания холодной войны.

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Представители ООН сообщили в четверг, что по их данным около 1 тыс. человек были убиты в ходе боевых действий на востоке Украины после того как в сентябре вступило в силу соглашение о прекращении огня, то есть в среднем каждый день там гибнет около 13 человек.

Зейд Раад аль Хусейн, верховный комиссар ООН по правам человека, сообщил, что по данным на вторник общее количество жертв составляло, по меньшей мере, 4317 человек.

«Список жертв продолжает расти. Мирные жители, в том числе женщины, дети, меньшинства и другие уязвимые отдельные граждане и группы продолжают страдать от последствий безвыходной политической ситуации в Украине», – сказал г-н Аль-Хусейн в своем заявлении.

Последний отчет ООН о конфликте был сделан после того как международные наблюдатели в регионе заявили, что их обстреляли вооруженные люди.

В среду люди в униформе два раза сзади обстреляли машину команды наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, когда они патрулировали область возле линии, разделяющей территории, подконтрольные украинским властям и сепаратистам, как сообщили в ОБСЕ.

Никто не пострадал в результате инцидента возле Мариинки, которая находится под контролем украинских войск, примерно в 16 км. к западу от Донецка, оплота мятежников.

Высокопоставленный чиновник ОБСЕ называет перспективу мира «слабой», но отрицает заявления о том, что договор о прекращении огня полностью утратил свою силу, называя его «дверью на пути к миру». «Да, его много раз нарушали, но это единственное действующее соглашение, которое хоть как-то сдерживает применение силы», – сказала Хайди Тальявини, представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе, в которую также входят представители от Украины и Росси.

Россия обвиняет Украину и Запад в разжигании конфликта.

Владимир Чижов, постоянный представитель России в ЕС, сказал, что жители восточной Украины и россияне все больше обеспокоены тем, что украинское правительство наращивает войска вдоль линии, разделяющей украинские силы и силы сепаратистов.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Лукашевич в свою очередь заявил, что любые поставки американской военной техники в Украину будут «дестабилизирующим фактором». Это был его ответ на сообщения о том, что один из американских чиновников предложил поставлять оружие в Украину.

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Джо Байден, вице-президент США, прибыл в Киев поздно вечером в четверг, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и выразить поддержку новому правительству.

Западные страны, в том числе Великобритания, уже предоставляли Украине нелетальную помощь в виде бронежилетов, сухих пайков и аптечек, но пока не решились поставлять оружие.

Украина и НАТО в течение последних недель неоднократно предупреждали о том, что сепаратисты, которых поддерживают российские регулярные войска, наращивают свои силы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».

Такое наращивание войск вызвало опасения по поводу того, что опять может начаться полномасштабная наступательная операция.