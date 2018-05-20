Трамп написал имя первой леди США с ошибкой – СМИ

Твит с ошибкой был быстро удален из Twitter Трампа, однако подписчики все равно успели сделать скриншот.

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку в имени своей собственной супруги Мелании, когда поздравлял ее в Twitter с возвращением в Белый дом после болезни.

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Об этом сообщает The Mirror. Так, в своем сообщении Трамп назвал свою супругу Мелани (Melanie), а не Меланией (Melania).

Твит с ошибкой был быстро удален, после чего президент опубликовал исправленный вариант. Тем не менее, подписчики успели сделать скриншот.

Напомним, первую леди США Меланию Трамп выписали из больницы, где она проходила реабилитацию после операции на почках.