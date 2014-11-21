Главный продюсер информагентства Киселева покончил с собой

Журналист и руководитель продюсерского центра российского информагентства Дмитрия Киселева и одного из главных рупоров Кремля «Россия сегодня» Антон Костылев покончил с собой в Москве.

По словам источников в правоохранительных органах, мужчину обнаружили в ванной комнате его родственники, пишет российское издание Lifenews.

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Продюсер повесился на трубе горячего отопления, по предварительным данным, с помощью своего брючного ремня. Как сообщают источники в правоохранительных органах Москвы, предсмертной записки Костылев не оставил. По словам родных и близких, в последнее время мужчина находился в подавленном и депрессивном состоянии.

Справка. Главным продюсером РИА Новости, а потом и МИА «Россия сегодня» Костылев стал в июле прошлого года. В его обязанности входило «выведение медиаресурсов, входящих в группу, на новый качественный уровень, создание современных спецпроектов к сочинской Олимпиаде, продвижение и развитие спецпроектов медиахолдинга на международной арене». До этого журналист сотрудничал со многими изданиями и занимал высокие посты в ряде интернет-СМИ.