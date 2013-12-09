Скандально известного Дмитрия Киселева назначили гендиректором крупнейшего госинформагентства
10:08, 09 декабря 2013Мир
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Путин назначил Киселева гендиректором государственного информагентства «Россия сегодня».
Дмитрий Киселев возглавит "Россию сегодня"
Президент России Владимир Путин назначил скандально известного в Украине ведущего воскресного выпуска новостей «Россия 1» Дмитрия Киселева гендиректором нового государственного информагентства «Россия сегодня», создаваемого на месте ликвидированного РИА Новости.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
«Глава государства назначил Дмитрия Киселёва генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня», - говорится в сообщении.
Согласно указу, реорганизация РИА Новости в «Россия сегодня» должна пройти в течение трех месяцев.
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