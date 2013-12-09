Скандально известного Дмитрия Киселева назначили гендиректором крупнейшего госинформагентства

Путин назначил Киселева гендиректором государственного информагентства «Россия сегодня».

Президент России Владимир Путин назначил скандально известного в Украине ведущего воскресного выпуска новостей «Россия 1» Дмитрия Киселева гендиректором нового государственного информагентства «Россия сегодня», создаваемого на месте ликвидированного РИА Новости. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля. «Глава государства назначил Дмитрия Киселёва генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня», - говорится в сообщении. Согласно указу, реорганизация РИА Новости в «Россия сегодня» должна пройти в течение трех месяцев.

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