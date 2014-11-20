Подъезд российской активистки украсили портретом Бандеры и символикой "Правого сектора" (фото, видео)

Неизвестные разрисовали подъезд, в котором снимает квартиру гражданская активистка Екатерина Мальдон, известная своими заявлениями в защиту Украины. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке сама потерпевшая, передает Грани.ру.

Читайте такжеВ центре Москвы ОМОН задержал активистов с украинским флагом

Пол перед дверью в квартиру раскрасили в цвета флага Украины, на стене слева от входа нарисовали черно-красное знамя с надписью по-украински "Правый сектор", справа изобразили Степана Бандеру и написали "Слава Украине!", а на самой двери оставили надпись "Спасибо за поддержку!!!".

"Жестокая китайская месть за вчерашний антивоенный пикет у Генштаба?!" - предположила Мальдон.

Она сообщила об инциденте в полицию. По вызову активистки прибыла следственно-оперативная группа.

Позже Мальдон сообщила, что украинскую символику в ее подъезде уже закрасили.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября, на премьере спектакля "Трамвай "Желание" в МХТ имени Чехова (Москва) активистка Екатерина Мальдон бросила актеру Михаилу Пореченкову самодельную медаль "За Лугандон" с изображением колорадских жуков. Далее с криками «На, Миша, постреляй. Любишь в украинцев стрелять?!" активистка бросила в Пореченкова игрушечный пистолет.

Вчера в Москве прошли одиночные пикеты против ввода российских войск в Украину. Около 10 человек на расстоянии не менее 50 м друг от друга стояли с антивоенными плакатами. В частности, на плакатах было написано: «Путин - позор России!», «Отстань, страна огромная, от Украины!», «Встаньте с колен под ударами полицейских дубинок, чтобы не стать пушечным фаршем в братоубийственной мясорубке!». Екатерина Мальдон также принимала участие в акции.