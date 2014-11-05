Пореченкову во время спектакля бросили на сцену пистолет: "на, Миша, постреляй" (видео)
09:29, 05 ноября 2014Общество
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Российскому актеру Михаилу Пореченкову бросили на сцену игрушечный пистолет и медаль "За Лугандон", когда актеры вышли на поклон.
Пореченкову вручили медаль "За Лугандон" / скриншот
Вчера, 4 ноября, на премьере спектакля "Трамвай "Желание" в МХТ имени Чехова (Москва) активистка Екатерина Мальдон бросила актеру Михаилу Пореченкову самодельную медаль "За Лугандон" с изображением колорадских жуков, передает Грани.Ру.
Далее с криками «На, Миша, постреляй. Любишь в украинцев стрелять?!" активистка бросила в Пореченкова игрушечный пистолет. Мальдон не задержали.
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Она утверждает, что некоторые из зрителей выразили ей поддержку, а другие, наоборот, были возмущены акцией. С ее рюкзака пытались сорвать желто-голубую ленточку.
Видео Грани.Ру
Пореченкову вручили медаль "За Лугандон"
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