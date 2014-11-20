От России требуют закрыть сайт, транслирующий видео с личных веб-камер британцев

Российский интернет-сайт показывает все, что происходит с сотен видео-камер, установленных в гостиных, спальнях, садах и на подъезде к домам по всей Великобритании.

Семьи Великобритании невольно транслируют свою повседневную жизнь через Интернет, поскольку их веб-камеры взломаны хакерами. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Среди самых шокирующих изображений на российском сайте – видео из "видео-няни", которое показывает спящих детей в кроватках. Еще в публикации приводится пример изображения пожилой женщины, которая сидит в своей гостиной. Сайт также транслирует из камер, которые показывают женщин на беговых дорожках в тренажерном зале в Манчестере, сады и оранжереи в богатых домах Юго-Восточной Англии, передает ZN.ua.

Тревогу забила 19 ноября британская организация по защите данных - Управление уполномоченного по информации. Управление комиссара по информации попросило пользователей сменить пароли и отключить камеры от интернета. Сотрудник управления Саймон Райс отметил, что зачастую хакеры получают доступ к устройствам из-за того, что покупатели не меняют заводские пароли.

Как пишет издание The Guardian, британские власти пытаются принять меры к закрытию российского сайта, на котором воспроизводится потоковое видео с различных веб-камер. Подотчетный парламенту комиссар Соединенного королевства по информации Кристофер Грэм потребовал от российских властей немедленно закрыть сайт. Он сказал, что он также будет работать с Федеральной торговой комиссией в США, чтобы попытаться заставить закрыть сайт, если российские власти не будут сотрудничать.

Грэм подчеркнул важность установления безопасных паролей на устройствах, имеющих доступ к Интернету.