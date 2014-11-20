Пушков заявил, что Запад требовал от Кремля вести переговоры с террористами во время войны в Чечне

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков.

«У нас было при Ельцине 10 лет развития или деградации. Затем еще пять лет мы определялись, как мы будем делать ставку - на самостоятельное существование или как часть западного ареала. Чего мы добились за эти годы, но уступки приходилось делать колоссальные - финансовая зависимость была очень высокой», - сказал Пушков.

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«Очень много что показала Чечня, когда нас фактически вынуждали, заставляли вести переговоры с Масхадовым, который ставил целью отделения Чечни от России", - добавил он.

По словам Пушкова, в этом вопросе США играли очень большую роль.

«Под разговоры о совместной борьбе с терроризмом поддерживался чеченский сепаратизм», - заявил Пушков.

Напомним, в октябре УНИАН сообщал, что в результате теракта в столице Чечни Грозном погибли пятеро полицейских.