Генсек НАТО не видит военного решения конфликта на Донбассе

"Украина не входит в НАТО. И мы убеждены, что этот конфликт не может быть решен военным путем. Мы обращаемся к России с требованием уважать украинские границы и не оказывать помощь сепаратистам, потому что это ставит под угрозу соглашение о прекращении огня. НАТО поддерживает и будет поддерживать полную территориальную целостность и суверенитет страны, которые лежат в основе минских соглашений", - сказал Столтенберг, сообщает ТАСС.

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Он высказался за неукоснительное соблюдение минских соглашений. "Большая ошибка думать: если ты проиграешь, я одержу победу или наоборот. Но если будет найдено политическое решение при уважении интересов всех сторон, от этого выиграем мы все", - заметил генсек.

Столтенберг утверждает, что "за последний год Москва втрое увеличила свою военную активность". "И мы в четыре раза нарастили наши операции и наблюдательную деятельность. Мы укрепили нашу группу быстрого реагирования, готовность которой сейчас на уровне более высоком, чем во времена холодной войны", - признал он.

Кроме того, альянс, по словам генсека, предоставил Киеву пять каналов финансирования через трастовые фонды.