Орбан переизбран премьером Венгрии

17:29, 10 мая 2018
Мир
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Виктор Орбан \ REUTERS

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Как сообщает Reuters, политик возглавит правительство страны третий раз подряд с 2010 года. Сегодня прошло первое заседание избранного в апреле Национального собрания, партия Орбана занимает в нем 133 из 199 мест.

Президент Венгрии Янош Адер поручил Виктору Орбану сформировать правительство 8 мая. Согласно венгерской конституции, это поручение и должен был утвердить парламент. Орбан называл основными задачами своего кабинета «обеспечение безопасности Венгрии и сохранение христианской культуры». Премьер намерен продолжить жесткую политику против иммиграции, которая усложнила отношения между Венгрией и Евросоюзом.

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Теги: #Венгрия#Виктор Орбан