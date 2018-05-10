Орбан переизбран премьером Венгрии

Президент Венгрии Янош Адер поручил Виктору Орбану сформировать правительство 8 мая.

Венгерский парламент переизбрал Виктора Орбана премьер-министром.

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Как сообщает Reuters, политик возглавит правительство страны третий раз подряд с 2010 года. Сегодня прошло первое заседание избранного в апреле Национального собрания, партия Орбана занимает в нем 133 из 199 мест.

Президент Венгрии Янош Адер поручил Виктору Орбану сформировать правительство 8 мая. Согласно венгерской конституции, это поручение и должен был утвердить парламент. Орбан называл основными задачами своего кабинета «обеспечение безопасности Венгрии и сохранение христианской культуры». Премьер намерен продолжить жесткую политику против иммиграции, которая усложнила отношения между Венгрией и Евросоюзом.