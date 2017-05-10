Венгрия и Словакия оспаривают в Европейском суде квоты на принятие беженцев

Венгрия и Словакия подали иск в Европейский суд относительно квот на принятие мигрантов и беженцев, которые обнародовал Европейский Союз.

Как передает Euronews, эти две страны не приняли соответствующее количество мигрантов и беженцев, оспаривая законность этой квоты ЕС.

Следовательно, в Европейский суд в Люксембурге было направлено совместное обжалование от имени правительств обеих стран, подписанное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо.

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Страны-члены ЕС были обязаны взять себе более чем 100 тысяч иммигрантов, которые прибыли к берегам Италии и Греции.

Почти двумя годами спустя, лишь 14% беженцев были переселены в другие государства Европейского Союза, и 18% мигрантов были переселены из Греции.

В общем, было переселено 18119 мигрантов, тогда как конечной целью, согласно планам ЕС, является переселению 160 тысяч беженцев из Италии и Греции до сентября месяца текущего года.