Сенат США заблокировал закон об ограничении возможности слежки за гражданами

58 депутатов проголосовали за, 42 – против, чего оказалось недостаточно для дальнейшего рассмотрения закона (60 голосов за), сообщает ZN.UA со ссылкой на CNN.

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Законопроект предусматривает, что правительство больше не сможет собирать и хранить большое количество записей разговоров. Эту задачу предполагается возложить на заниматься крупные телефонные компании. Власти в случае необходимости, могли бы запросить определенную запись разговора, если есть подозрения, что он связан с террористами.

Сторонники американского "Акта свободы", среди которых и либеральные демократы и республиканцы, надеялись провести свою инициативу на фоне информации о массовом сборе личных данных из телефонов и интернета работниками спецслужб.

Однако противники законопроекта утверждают, что эти ограничения воспрепятствуют обеспечению национальной безопасности, лишив АНБ возможности в достаточной мере отслеживать изощренных террористов.

Сведения об программах АНБ, направленных на сбор данных о телефонных звонках и обмене информацией по интернету во всем мире, передал в СМИ бывший подрядчик агентства Эдвард Сноуден, получивший временное убежище в России. В конце прошлого года их признали противоречащими конституции США.