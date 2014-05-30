Сноуден заявил, что американские спецслужбы обнародовали его переписку внутри АНБ не полностью

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден продолжил заочную полемику с Агентством национальной безопасности (АНБ) США, заявив, что его внутренняя переписка, выложенная АНБ, обнародована не полностью, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Сноуден, разгласивший секретные документы о программах слежки американских спецслужб, заявлял, что пытался действовать установленным порядком, указывая на нарушения в ходе слежки вышестоящим инстанциям, но не получил никакого ответа. В ответ руководство АНБ обнародовало в четверг переписку экс-агента с юридическим отделом разведки. Никаких сообщений о нарушениях в опубликованном письме не было.

"Эта публикация была неполной и не включает мою переписку с департаментом нормативного обеспечения управления радиоэлектронной разведки (SI DOC)", - заявил Сноуден изданию вскоре после обнародования материалов АНБ. Он добавил, что какое-то время назад представители разведки вообще отрицали наличие каких-либо принадлежащих ему письменных документов, обращенных к руководству ведомства.

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"Если Белый дом заинтересован во всей правде, а не в очевидным образом подтасованной и неполной публикации АНБ, он может потребовать от агентства опросить моих бывших коллег, менеджеров и среднее звено руководства – поднимал ли я вопросы о незаконной и временами неконституционной слежке", - отметил экс-агент американской разведки.

В опубликованном АНБ письме Сноуден спросил, имеют ли указы президента США одинаковую силу с федеральным законодательством. Он также интересовался, что важнее — распоряжения Пентагона или офиса директора по национальной разведке. На этот вопрос юрисконсульт АНБ ответил, что президентские указы имеют равную силу с законами, хотя и не могут их отменять, а распоряжения Пентагона и разведки равны друг другу по важности.