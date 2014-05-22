Палата представителей США поддержала запрет АНБ следить за пользователями телефонов и сети

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Agence France-Presse, данный законопроект был предложен администрацией президента США Барака Обамы после разоблачений Эдварда Сноудена.

В соответствием с данной инициативой, функцию сбора и хранения данных о контактах американцев планируется передать телекоммуникационным компаниям.

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Критики данного законопроекта отмечают, что некоторые пункты этого законопроекта, предложенные Белым домом, не содержат в себе строгих ограничений по сбору записи телефонных разговоров и других персональных данных.