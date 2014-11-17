НАТО и Грузия продолжат работу над созданием тренировочного центра

"Премьер-министр решительно подчеркнул в нашем разговоре, что Грузия продолжит путь к большей евроатлантической интеграции, и я приветствую это обязательство", - сказал Столтенберг в понедельник на совместной с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили пресс-конференции, сообщает РИА «Новости».

"Мы продолжим реализацию пакета мер, о котором мы договорились на саммите в Уэльсе. Этот пакет, который усилит оборонные способности Грузии. Он включает в себя обучение и создание совместного с НАТО тренировочного центра", - добавил генсекретарь альянса.

По его словам, в планах НАТО "начать имплементацию элементов пакета к нашей министерской встрече в феврале". "Тогда мы сможем сказать детальнее о разных элементах пакета", - отметил Столтенберг.

Читайте такжеНАТО пришлось сопроводить российские самолеты и корабли вдоль берегов Балтии

В ходе саммита НАТО в Уэльсе 4-5 сентября был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета предусмотрено открытие в Грузии тренировочного центра, где будут проходить подготовку военнослужащие альянса и стран-партнеров НАТО. Грузия также получила статус особого партнера и перешла на новый расширенный формат военного сотрудничества со странами-участниками Североатлантического альянса.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось с 1994 года, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" с 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите глав стран членов НАТО было подтверждено, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами НАТО - при условии соответствия стандартам альянса.