Блокировать дороги и аэропорты: лидер оппозиции Армении призвал к акции неповиновения

С этим призывом Никол Пашинян выступил во вторник вечером на митинге на площади Республики в Ереване.

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников в среду утром заблокировать все аэропорты, автомобильные и железные дороги страны.

С этим призывом он выступил во вторник вечером на митинге на площади в Ереване, передает Новости-Армения.

"Завтра с 8:15-ти утра будут заблокированы все дороги, магистрали, в том числе, межгосударственные, метрополитен, аэропорты, железные дороги - вся коммуникация, все, что может быть заблокировано", - заявил Пашинян.

Читайте такжеПосле массовых протестов премьер-министр Армении ушел в отставку (видео)

Он призвал также объявить тотальную забастовку в образовательных учреждениях и в других ведомствах.

Лидер оппозиции сообщил также, что завтра вечером в 19:00 на площади Республики состоится очередной митинг.

По его словам, переговоры вокруг внутриполитической ситуации могут проходить только о сдаче власти Республиканской партией Армении.

"Никакого отступления не будет. Мы будем продолжать освобождение Армении сантиметр за сантиметром...Наша победа зафиксировала рождение новой Армении, где вся власть принадлежит народу”, - заявил он

Пашинян призвал сотрудников сил правопорядка присоединиться к протестным массам. Он также поблагодарил фракции блока "Царукян", АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Елк" за поддержку своей кандидатуры в парламенте.

"Сегодня фракция Республиканской партии Армении проявила свою провокационную сущность. Они хотели, чтобы кандидат от народа пошел на провокации и вышел из себя. Но не получилось", - сказал он, заявив, что правящая партия будет вынуждена признать выбор единственного кандидата от народа.

Как сообщал УНИАН, депутаты парламента Армении на заседании во вторник не поддержали кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.