Парламент Армении отказался назначить лидера протестов Пашиняна премьер-министром

Глава Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что лидер оппозиции не убедил депутатов.

Депутаты парламента Армении на заседании во вторник не поддержали кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

Об этом сообщает "ТАСС". За кандидатуру Пашиняна проголосовали лишь 45 депутатов. Для избрания премьером ему необходимо было набрать 53 голоса парламентариев.

Ранее депутаты правящей Республиканской партии Армении (РПА) заявили, что будут голосовать против кандидатуры оппозиционного лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

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"Господин Пашинян не убедил нас", - заявил глава РПА Багдасарян.

По законодательству Армении, если депутаты не смогли избрать премьера, назначается новое голосование, которое должно состояться в течение семи дней с даты предыдущего. Если вторая попытка также окажется безрезультатной, парламент должен быть распущен.

Как сообщал УНИАН, в столице Армении Ереване протестующие снова вышли на улицы. Людей призвал к действию лидер протестных акций, депутат Никол Пашинян.

Многотысячные акции протеста привели к отставке с поста премьер-министра лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна, который до того, как возглавить правительство, провел два срока на посту президента.