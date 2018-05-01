Первомайские погромы в Париже: полиция применила слезоточивый газ и водометы (фотогалерея)

Министр внутренних дел Франции Жерар Колломб пообещал сделать все возможное для задержания нарушителей.

Французская полиция применила слезоточивый газ и водометы после начала массовых беспорядков на первомайской демонстрации в Париже.

Об этом сообщает Reuters.

Около 1,2 тысячи активистов крайне левого движения "Черные блоки", скрывая свои лица за черными масками и повязками, крушат все на своем пути - окна, витрины, обрисовывают стены, поджигают автомобили и мотоциклы.

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Протестующие выкрикивали антифашистские слоганы, размахивали советскими флагами и антиправительственными плакатами, а также бросали петарды. Некоторые из них начали возводить баррикады.

Кроме того, активисты разбили окна в нескольких зданиях, в том числе в магазине Renault и в McDonalds, находящихся у дороги рядом с вокзалом Аустерлиц. Они также подожгли строительную технику.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колломб пообещал сделать все возможное для задержания нарушителей. Так, правоохранители пытаются арестовать правонарушителей. Им удалось окружить группу из 200 активистов. Остальные же забаррикадировалась на бульваре Бастилии.