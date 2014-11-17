США: исламисты казнили еще одного американца

Президент США Барак Обама подтвердил гибель Кассига и назвал действия джихадистов актом чистого зла. Также в видеообращении ИГ методично и детально показано обезглавливание 18 сирийских военнослужащих, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Боевики больше не скрывают свои лица и угрожают расправой американским военным в Ираке.

Американец был взят в заложники в октябре прошлого года на востоке Сирии. Уже находясь в заложниках, Кассиг принял ислам и стал называть себя Абдул-Рахман. До этого его звали Питер.

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До этого боевики "Исламского государства" убили четырех западных заложников, фиксируя свои действия на видео. Убить Кассига джихадисты угрожали больше месяца назад, когда они опубликовали видео, на котором было снято обезглавливание британского заложника Алана Хеннинга.

Однако съемка убийства Кассига отличается от предыдущих в ряде аспектов. На ней видно лицо многих участников убийства и видно, что все происходило в узнаваемом месте - вблизи населенного пункта Дабиг в сирийской провинции Алеппо.