Кэмерон: Путин оказался "на распутье"

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в австралийском Брисбене заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, передает Радио "Свобода".

«Если он (Путин - ред.) далее дестабилизирует Украину, будут следующие санкции, дополнительные меры, и будут совсем другие отношения между европейскими странами и США с одной стороны, и Россией с другой. Но он также знает, что есть другой путь, которым он мог бы следовать. Он мог бы признать, как он сам сказал мне вчера вечером, что Украина является единым политическим пространством и что это политическое пространство требует уважения и должно иметь возможность самостоятельно принимать решения о собственном будущем», - подчеркнул Кэмерон.

Читайте такжеБжезинский : в своей логике Путин может дойти до защиты русскоязычных в Нью-ЙоркеПо его словам, европейские страны и США едины в отношении к кризису и полны решимости не допустить «поддержания замороженного конфликта на европейском континенте».

Как известно, на саммите в Брисбене президент США Барак Обама заявил о готовности усилить давление на Россию, если она не изменит курс в отношении Украины.