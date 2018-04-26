В Перу неизвестный поджег женщину в автобусе (видео)

07:30, 26 апреля 2018
Мир
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Женщину спас водитель / Кадр из видео ТСН

В столице Перу Лиме неизвестный ворвался в городской автобус, облил бензином женщину и поджег. В салоне началась паника, люди выбивали двери и выпрыгивали из окон.

Жертву нападения спас водитель с огнетушителем. Кроме женщины ожоги получили еще десять пассажиров.

Как сообщал УНИАН, ранее в Британии сожгли заживо иностранца, который был волонтером в АТО.

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Теги: #поджог#Перу