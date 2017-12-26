В России признали неспособность своего ВМФ действовать на глобальном уровне

В России назвали главные проблемы военно-морсокого флота (ВМФ), которые проявились в ходе сирийской операции. В статье российского доктора военных наук, капитана первого ранга Константина Сивкова, опубликованной в "Военно-промышленном курьере", отмечается недоукомплектованность авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера "Кузнецов". Причиной этому, по мнению эксперта, стало "отсутствие подготовленных пилотов".

Читайте такжеВоенно-морской флот США впервые в мире испытал лазерное оружие (видео)"Очевидно, именно недостаточная выучка летного и командного состава стала причиной двух известных происшествий при выполнении посадок на палубу корабля, приведших к потере двух истребителей, что для авиагруппы из 14 машин очень много", - подчеркивает Сивков.

Российский эксперт также отметил недостаточное число "полноценно боеспособных кораблей дальней морской и океанской зон", которыми располагает российский флот.

Действующая в этом районе Корабельная ударная группа включала в себя в лучшем случае две-три единицы основных классов - крейсер, большой противолодочный и сторожевой корабль. Это показало всему миру - уровень готовности российского ВМФ к масштабным морским операциям невелик, отмечает Сивков.

Доктор военных наук подчеркивает, что пуски ракет "Калибр" в ходе сирийской операции "носили эпизодический характер, применялись залпами с большими интервалами, измеряемыми неделями и месяцами", что свидетельствует об отсутствии в России достаточных запасов данных ракет.

Подтверждением этому служит и информация военного обозревателя novayagazeta.ru, который сравнил боевую мощь российских ракет, которые она применяла в Сирии, с потенциалом американских "Томагавков".

Он приводит пример, что с сентября 2015 года по Сирии Россией было выпущено около полутора сотен разных крылатых ракет большой дальности (КРБД), что выглядело неплохо, особенно морские пуски. Но стоило это дорого, и когда надо было добивать боевиков на Евфрате, туда каждый день вместо КРБД летали тяжелые бомбовозы сбрасывать тонны фугасов. Обозреватель отмечает, что в настоящее время в России "Калибры" ставят и на дизельные подлодки, и на сторожевики-корветы, но всего по восемь универсальных пусковых труб на корабль. Или стреляют из торпедных аппаратов - и перезаряжение требует времени, и общий боеприпас ограничен, и в результате ракетные пуски по Сирии ни разу не были особо массовыми. Между тем в апреле в наказание за предполагаемое применение "Зарина" в городе Хан Шейхун в провинции Идлиб два американских эсминца USS Porter и USS Ross выпустили за 14 минут по сирийской авиабазе Шайрат 59 КРБД BGM-109 Tomahawk.

"По боевой мощи и эффективности один американский эсминец сравним со всем Черноморским флотом России, а в США их сейчас 63 штуки и еще 22 крейсера и более 50 разных подлодок-носителей КРБД с вертикальными пусковыми контейнерами", - отмечает обозреватель.