Убийство журналистки на субмарине "Наутилус": изобретатель приговорен к пожизненному заключению

15:24, 25 апреля 2018
Мир
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Ким Валль / REUTERS

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Как сообщает ВВС, Мадсен приговорен к пожизненному заключению. По словам прокурора Якоба Бух-Йепсена, существует риск того, что Мадсен может совершить такое же преступление снова. Также рассматривается вариант помещения Мадсена в закрытую психиатрическую клинику.

Ранее защита Мадсена признал, что исследователь расчленил тело журналистки и выбросил останки в море, но его вина в убийстве не доказана. Защита настаивает, что Валль погибла на борту подводной лодки в результате несчастного случая. 

Как сообщал УНИАН, 10 августа 2017 года журналистка Ким Валль прибыла в Копенгаген к своему бойфренду и решила взять интервью у 46-летнего Петера Мадсена, создателя крупнейшей частной подводной лодки UC3 Nautilus. Она отправилась с ним в плавание и исчезла.

Субмарина затонула, а Мадсена спасли ВМС Дании. Позже обезглавленное туловище Ким Валль нашли в водах Копенгагена. Через полтора месяца водолазы обнаружили ее голову, ноги и одежду.

Во время экспертизы на теле Валль были обнаружены ножевые ранения в районе паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент или сразу после смерти.

Мадсен несколько раз менял свои показания о том, что произошло.

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Теги: #суд#приговор#изобретатель подлодки убил журналистку