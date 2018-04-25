Воюющие в Сирии наемники "Вагнера" используют военную базу в России - Reuters (фото)

Автобусы, как видели журналисты, возили мужчин на базу в Молькино из аэропорта Ростова также 25 марта и 6 апреля.

Российские наемники ЧВК "Вагнера", воюющие в Сирии на стороне войск Асада, дислоцируются в РФ на военной базе в Молькино Краснодарского края, в 350 километрах от Ростова-на-Дону.

Пункт назначения россиян, прилетающих из Сирии, представляет собой редкое свидетельство секретной части операции РФ в поддержку Асада, которая официально сводится к авиаударам, обучению сирийских войск и небольшому числу спецназовцев, передает Reuters.

В ответ на вопрос, почему гражданские лица, воюющие в Сирии, ездят на военную базу, пресс-секретарь Путина Песков сказал, что у него нет такой информации и предложил спросить Минобороны РФ. МО и российский МИД не ответили на запросы журналистов.

Корреспонденты Reuters видели, как 17 апреля в аэропорту Ростова-на-Дону приземлился сирийский чартерный самолет авиакомпании Cham Wings, которая, как говорят источники, перебрасывает частных бойцов из России в Сирию и обратно.

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Вскоре, по словам журналистов, несколько групп мужчин вышли из терминала через отдельный выход, который обычно закрыт, и разместились в трех автобусах, припаркованных на месте для служебного транспорта. Они отвезли их в ту часть аэропорта, которая обычно используется только сотрудниками.

Затем тягач подвез к автобусам багажные тележки, заполненные большими сумками; мужчины в гражданском вышли, погрузили сумки и снова вернулись в автобусы.

"Три автобуса выехали из аэропорта колонной и отправились на юг. Два из них сделали остановки по дороге около кафе, третий - просто на обочине. Незадолго до полуночи все три свернули с трассы на хутор Молькино под Краснодаром, в 350 километрах к югу от аэропорта Ростова. В Молькино каждый автобус притормозил на одну-две минуты у КПП, на котором дежурили как минимум двое военных, прежде чем проехать дальше. Спустя 15-20 минут автобусы выехали с базы пустыми. Общедоступные спутниковые карты показывают, что это дорога, ведущая в воинскую часть", - подчеркнули в Reuters.

Автобусы, как видели журналисты, возили мужчин на базу в Молькино из аэропорта Ростова также 25 марта и 6 апреля.

Несколько родственников, друзей и вербовщиков частных бойцов рассказали, что тренировочный лагерь в Молькино был у них с того времени, как они воевали на Востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.

Воинская часть в Молькино известна своим недавно модернизированным полигоном, где военные отрабатывают контртеррористические операции, танковые бои и снайперскую стрельбу, сообщает сайт Минобороны РФ.

Ранее сайт Службы безопасности Украины обнародовал список наемников ЧВК «Вагнера», которые были скрытно доставлены из Владивостока в Сирию на крейсере «Варяг» ВМФ РФ.