Финляндия откажется от выплаты безусловного дохода гражданам

Эксперимент в Финляндии по выплате базового безусловного дохода длился с 2017 года.

Программа выплаты безусловного дохода в Финляндии закроется в конце 2018 года.

Власти Финляндии решили изучить альтернативные способы поддержки благосостояния населения, передает republic со ссылкой на The Guardian.

Институт социального страхования Финляндии (Kela) попросил у властей дополнительные €40–70 млн на распространение программы также на работающих финнов, но получил отказ.

Безусловный доход – €560 в месяц – с 2017 года получали 2 тысячи граждан Финляндии. Для эксперимента власти отобрали безработных или бедных финнов.

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Сторонники безусловного дохода настаивали, что он повысит ощущение стабильности и безопасности у безработных, а также сможет стимулировать креативность и поиск постоянной работы (вместо заключения краткосрочных контрактов).

Как заявил работающий в Kela исследователь Олли Кангас, два года на эксперимент – слишком короткий промежуток времени, чтобы сделать какие-либо выводы. По его мнению, власти должны были выделить больше средств на программу (ее критиковали за то, что €560 не хватает на жизнь в Финляндии).

Одной из альтернатив безусловному доходу министр финансов Финляндии Петтери Орпо назвал систему социальных льгот (universal credit system), схожую с той, что действует в Великобритании. Система объединила в себе различные выплаты от государства, например, пособие по безработице и налоговые льготы. Средства поступали на счета заявителей, причем система работала не только для безработных, но и для работающих граждан. Льготы для тех, кто имеет работу, сокращаются по мере того, как растет их зарплата. Это должно устранить ситуацию, когда не работать и получать льготы для граждан оказывалось выгоднее, чем работать. По данным августа 2017 года, льготы по этой системе в королевстве получали почти 600 тысяч человек, причем 39% из них имели работу.

Другая альтернатива, которую рассматривают в Финляндии – отрицательный подоходный налог. Граждане, зарабатывающие ниже определенной суммы, получают дополнительные выплаты, а также освобождаются от уплаты налогов.