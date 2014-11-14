НАТО готовится к усилению военной агрессии со стороны России

По ее словам, страны НАТО готовятся, в том числе, и к тем событиям, которые, как мы надеемся, не произойдут. Готовимся к худшему, - отметила Серейде. - Это важно, поскольку мы не хотим допустить возможности развития кризисных сценариев", сообщает ZN.ua.

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"Однако необходимо подчеркнуть тот факт, что наши действия, направленные на обеспечение защиты наших союзников, сохранение территориальной целостности и независимости наших стран, в России воспринимаются в совершенно ином ключе, - считает она.

По словам министра, в ходе двухдневной встречи в Осло министров обороны восьми североевропейских государств, представители нескольких государств высказали опасения по поводу возросшей активности российских вооруженных сил у своих границ.

Норвегия, в свою очередь, отмечает увеличение присутствия российских военных в Арктике, и хотя "непосредственной угрозы с российской стороны" для Норвегии нет, в оборонном ведомстве считают, что данная ситуация "не может быть оставлена без внимания", - заявила она.