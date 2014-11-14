Москва опровергла вторжение Ил-76 в воздушное пространство Прибалтики

Об этом сообщает в четверг, 13 ноября, РИА Новости со ссылкой на заявление военного ведомства.

"12 ноября Ил-76 ВВС России совершал плановый полет из Пскова в Калининградскую область. При этом полет проходил по установленному маршруту над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны России.

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Ранее сообщалось, что два голландских истребителя F-16, прикрывающих в рамках обязательств по договору НАТО Прибалтику, в среду перехватили российский транспортный самолет, который вторгся в воздушное пространство Эстонии и Литвы.

Позднее в голландском военном ведомстве уточнили, что Ил-76 находился в международном воздушном пространстве, но приблизился к границам двух прибалтийских стран, не имея права пролета над ними.