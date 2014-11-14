Росстат констатирует падение российской экономики из-за санкций Запада

Такую информацию опубликовал Росстат, передает DW со ссылкой на AFP.

Согласно обнародованным данным, во втором квартале валовой внутренний продукт РФ вырос на 0,8%, а в четвертом российское правительство рассчитывает даже на "минусовые" показатели.

В целом российское правительство рассчитывает на то, что в 2014 году российская экономика вырастет лишь на 0,5 %, а в следующем - на 1%.

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Накануне Центральный банк РФ обнародовал прогноз, согласно которому в нынешнем году ВВП России вырастет до 0,3%, а в следующем - будет нулевой показатель роста.

Причиной снижения оценки роста ВВП в этом году регулятор называет "совокупное действие внешних факторов и факторов структурного характера", которые вместе "привели к снижению темпов роста российской экономики".