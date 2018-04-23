Лидера протестов в Армении Пашиняна выпустили на свободу
Депутат национального собрания Армении и лидер протестов Никол Пашинян был выпущен на свободу вместе с его соратниками Араратом Мирзояном и Сасуном Микаеляном.
Как сообщает News.am, их ожидали депутаты их парламентского блока и адвокаты.
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«Все задержанные члены нашего движения должны выйти на свободу в считанные минуты», – заявил Пашинян.
На вопрос, о чем говорил Пашинян с первым вице-премьером Правительства Армении Кареном Карапетяном, он ответил, что обо всем расскажет вечером на митинге.
Напомним, о задержании Пашиняна в ходе протестного шествия стало известно 22 апреля.
Акции протеста проходят в Ереване с 13 апреля. Их участники выступают против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром.
Активисты периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов. Полиция ежедневно задерживает десятки протестующих, большинство из которых вскоре отпускает.
Премьер-министр Серж Саргсян в субботу призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Николу Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.