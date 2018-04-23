Местонахождение лидера протестов в Армении Пашиняна неизвестно – адвокат

Правозащитник отметил, что весь день пытался получить информацию о местонахождении Пашиняна от полиции и спецслужб.

Депутат национального собрания Армении и лидер протестного движения Никол Пашинян был переведен из Севанского отдела полиции, и сейчас его местонахождение неизвестно.

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Об этом сообщает «Радио Азатутюн» (Радио Свобода), ссылаясь на адвоката Рустама Бадасяна. По его словам, начальник Севанского отделения полиции Виген Агекян не смог предоставить информацию о местонахождении оппозиционного политика.

Адвокат отметил, что весь день пытался получить информацию о местонахождении Пашиняна от полиции, Службы национальной безопасности, Специальной следственной службы, в ведении которой находится дело, но все его попытки не увенчались успехом.

По оценке Бадасяна, создавшаяся ситуация грубо нарушает право Никола Пашиняна на защиту.

Напомним, о задержании Пашиняна в ходе протестного шествия стало известно 22 апреля.

Акции протеста проходят в Ереване с 13 апреля. Участники акций выступают против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. Активисты периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов.

Полиция ежедневно задерживает десятки протестующих, большинство из которых вскоре отпускает. Премьер-министр Серж Саргсян в субботу призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Николу Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.