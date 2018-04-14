У Асада прокомментировали ракетные удары США и союзников по Сирии

В Сирии заявили, что авиационные удары "представляют угрозу международному миру".

Министерство иностранных дел Сирии заявило, что совместные авиационные удары США, Великобритании и Франции были "грубым нарушением международного права и принципов устава ООН".

Об этом сообщает государственное SANA.

"Сирия призывает международное сообщество решительно осудить эту агрессию, которая приведет лишь к усилению напряжения во всем мире и поставит под угрозу международный мир и безопасность в целом", - сказано в заявлении министерства.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, которые связаны с химическим оружием. Целями атаки были научно-исследовательский центр под Дамаском, склад химического оружия возле города Хомс, а также расположенный неподалеку от склада командный пункт.

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По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочкову бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Тогда погибли десятки людей, сотни обратились в больницы. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

Сирия и Россия отрицают информацию о «химическую атаку» и называют его «инсценировкой». Зато страны Запада возлагают ответственность за вероятную атаку на сирийское правительство и лично президента Асада.