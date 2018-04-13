В России переполненный микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли семь человек

19:23, 13 апреля 2018
Мир
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скорая помощь в рФ / РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Среди погибших ребенок. Троих пострадавших сейчас госпитализируют в больницу.

Как сообщал УНИАН, в Крыму двое украинцев попали в реанимацию после жуткой аварии с поездом.

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Теги: #Россия#ДТП