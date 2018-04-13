В России переполненный микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли семь человек
19:23, 13 апреля 2018Мир
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Среди погибших есть ребенок.
Троих пострадавших сейчас госпитализируют в больницу / РИА Новости
В Вологодской области России заполненный пассажирами микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе недалеко от деревни Царево. В результате ДТП погибли 7 человек.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Среди погибших ребенок. Троих пострадавших сейчас госпитализируют в больницу.
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