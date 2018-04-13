В России переполненный микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли семь человек

Среди погибших есть ребенок.

В Вологодской области России заполненный пассажирами микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе недалеко от деревни Царево. В результате ДТП погибли 7 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Среди погибших ребенок. Троих пострадавших сейчас госпитализируют в больницу.

Как сообщал УНИАН, в Крыму двое украинцев попали в реанимацию после жуткой аварии с поездом.