В Кремле прокомментировали поступок Путина с пледом: "Прохладно всем одинаково"

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".

"Традиция не традиция, женщина не женщина, а прохладно всем одинаково. То, что он (Путин) дал плед — это нормальное побуждение, нормальный поступок, который сделал бы, наверно, абсолютно каждый. Всё остальное — пересуды и ненужные дискуссии, совершенно абсурдные", — сказал Песков.

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На саммите АТЭС в Пекине камеры зафиксировали, что в какой-то момент Путин встал, взял коричневый плед и обернул им плечи супруги главы Китая Си Цзиньпина. Дама улыбнулась и поблагодарила российского лидера. Си Цзиньпин в это время был увлечен беседой с американским лидером Бараком Обамой и не подозревал об ухаживании российского гостя за первой леди. Первая леди тут же сбросила плед на руки телохранителям и надела черную куртку.