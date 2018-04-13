США рассматривают 8 объектов для возможного удара в Сирии - СМИ

Сирия рассчитывает на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.

Военное командование США рассматривает в качестве возможных целей для ударов в Сирии восемь объектов.

Об этом телеканалу CNBC сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает Громадське.

По данным источников CNBC, среди указанных целей два сирийских аэродрома, исследовательский центр и фабрика, которая потенциально имеет отношение к производству химического оружия.

Источник также сообщил, что сирийское командование пока перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские войска.

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Таким образом, Сирия рассчитывает на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал осуществить ракетный удар по Сирии из-за химической атаки в городе Дума 7 апреля, в результате которого погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

Президент США также заявил, что отношения с Российской Федерацией стали хуже, чем были во времена "холодной войны".

Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус в связи с возможными ударами США по Сирии.

Кроме того, издание The Times сообщило, что Великобритания готовится нанести авиаудары по Сирии. В полную боеготовность приведены самолеты британских ВВС на военной базе на Кипре.

7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума.

По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные при поражении хлором или нервно-паралитическим газом.

11 апреля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Сирии 500 человек имеют симптомы поражения токсичными химическими веществами.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.