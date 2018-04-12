Британия планирует нанести удар по Сирии с территории Кипра - The Times

Британия ведет подготовку удара по Сирии с использованием сил флота и ВВС.

Великобритания готовится к нанесению ударов по Сирии. В полную боеготовность приведены ее самолеты на военной базе на Кипре.

Развертывание авиации началось на военно-воздушной базе Британии Акротири на юге острова. "Наши самолеты уже выведены на взлетно-посадочные полосы в Акротири. Мы готовы", - заявил источник The Times.

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На авиабазе сейчас находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами. Еще шесть самолетов, оснащенных ракетами класса "воздух-воздух" могут вести их прикрытие.

На фоне сообщений о развертывании британских сил на Кипре стало известно, что Kuwait Airways с 12 апреля прекращает полеты в столицу Ливана Бейрут, передает РБК. В сообщении авиакомпании поясняется, что причиной стало предупреждение кипрских властей об "опасности полетов в воздушном пространстве у Ливана". Расстояние от северной границы Ливана до российской базы в Тартусе составляет порядка 30 км.

В это же время к берегам Сирии движутся корабли британского ВМФ. Среди прочих кораблей, действующих в Средиземном море издание отмечает эсминец HMS Duncan.

Как сообщал The Telegraph, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась переместить британские подводные лодки ближе к Сирии на расстояние ракетного выстрела.

Также она созвала на 12 апреля экстренное заседание правительства для обсуждения вариантов ответа Великобритании на химическую атаку в сирийском городе Дума.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова поддержать военные действия в Сирии, не дожидаясь согласия парламента.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп обещает осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума, в результате которой погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.