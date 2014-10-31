В США разбился туристический космолет компании Брэнсона: один пилот погиб, второй - в тяжелом состоянии

Об этом в Twitter сообщила разрабатывающая его компания Virgin Galactic, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону.

«Во время тестового полета у корабля возникли серьезные проблемы, которые привели к его крушению», — говорится в сообщении.

На борту космолета находились два пилота. Один из них погиб, второй получил тяжелые травмы, сообщает американская телекомпания CNN.

Ричард Брэнсон сообщил, что вылетает на место крушения туристического космолета туристического космического корабля SpaceShipTwo.

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«Я немедленно вылетаю в Мохаве, чтобы быть вместе с командой», — написал он в Twitter.

Причины аварии корабля, принадлежащего компании Virgin Galactic, пока не установлены. Представитель компании сообщил, что во время полета возникли "серьезные неполадки" и что Virgin Galactic будет сотрудничать с властями для установления причин катастрофы.

Космический корабль SpaceShipTwo провел первый тестовый полет в 2013 году с и тех пор использовался в рамках испытаний более 30 раз.

Крушение корабля является тяжелым ударом для владельца Virgin Galactic - британского миллиардера Ричарда Брэнсона, который надеялся хорошо заработать на отправке туристов в космос.

Уже более 500 желающих забронировали место для полета и внесли первоначальный платеж в размере 200 тысяч долларов.

По материалам: Ведомости, Deutsche Welle