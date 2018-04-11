В результате авиакатастрофы в Алжире погибли более 250 военных - СМИ

Неподалеку от столицы Алжира разбился военно-транспортный самолет. В результате авиакатастрофы погибло более 250 военнослужащих, которые находились на борту.

Военно-транспортный самолет упал недалеко от столицы Алжира.

В результате авиакатастрофы, произошедшей утром в среду, 11 апреля, погибли 257 военнослужащих, которые находились на борту, передает информагентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ Алжира. пишет DW.

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Точное количество человек, находившихся на борту самолета, пока неизвестно. Также не сообщается о том, чтобы кто-то из военных, что были на борту самолета, выжил. Данные о количестве погибших приводятся разные. По данным телеканала Ennahar, количество жертв трагедии составляет 247 человек, а представитель агентства гражданской авиации страны ранее сообщил о 181 погибшем. Пока что представители власти не называли возможные причины катастрофы. Самолет упал в поле вскоре после того, как взлетел в аэропорту города Буфарик.

К месту падения воздушного судна прибыли бригады спасателей и отряды служб безопасности. Над аэропортом клубится дым. Есть сообщения, что самолетом, который потерпел катастрофу, был Ил-76.