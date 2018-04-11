В Алжире разбился военный самолет: погибло более 100 человек

Согласно сообщению, большинство пассажиров были военнослужащими.

В Алжире сегодня, 11 апреля, разбился военный самолет. По предварительным данным, на борту находилось от 100 до 200 пассажиров.

Как сообщает Al Arabia с ссылкой на источник в военных структурах, большинство пассажиров были военнослужащими.

Согласно сообщениям, авиакатастрофа произошла в городе в провинции Блида Буфарике, примерно в 30 км от столицы Алжира.

По данным издания, на борту находилось 105 человек. Однако други СМИ сообщали, что количество пассажиров может достигать 200. В результате крушения погибли все, кто находился в самолете, сообщает издание.

Однако, как сообщает BBC с ссылкой на местное телевидение, на место присшествия прибыло около 14 карет скорой помощи, которые забрали в больницу пострадавших.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в российском Хабаровске разбился вертолет Ми-8 с 6 членами экипажа на борту. По предварительным данным, погибли все 6 человек.