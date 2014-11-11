СМИ: иностранная подлодка под Стокгольмом все-таки была

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Шведское радио.

Сведения о результатах исследований военных экспертов обнародовала газета Svenska Dagbladets. Материал написан журналистом Микаелем Хольмстремом, который также впервые сообщил об утечке разговора русского экипажа на предполагаемой подлодке в шведских водах.

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Также газета отмечает, что полученные данные в скором времени будут переданы оборонному комитету риксдага, который примет решение об обнародовании материалов.