СМИ: иностранная подлодка под Стокгольмом все-таки была

01:27, 11 ноября 2014
Мир
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Согласно анализу данных вооруженных сил Швеции, которые были собраны в ходе расследования по факту нарушения территориальных вод, нарушение все-таки было и его совершила малая подводная лодка.

/ VÄSTERÅS

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Шведское радио.

Сведения о результатах исследований военных экспертов обнародовала газета Svenska Dagbladets. Материал написан журналистом Микаелем Хольмстремом, который также впервые сообщил об утечке разговора русского экипажа на предполагаемой подлодке в шведских водах.

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Также газета отмечает, что полученные данные в скором времени будут переданы оборонному комитету риксдага, который примет решение об обнародовании материалов.

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