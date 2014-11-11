СМИ: иностранная подлодка под Стокгольмом все-таки была
01:27, 11 ноября 2014Мир
0
Согласно анализу данных вооруженных сил Швеции, которые были собраны в ходе расследования по факту нарушения территориальных вод, нарушение все-таки было и его совершила малая подводная лодка.
СМИ: иностранная подлодка под Стокгольмом все-таки была / VÄSTERÅS
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Шведское радио.
Сведения о результатах исследований военных экспертов обнародовала газета Svenska Dagbladets. Материал написан журналистом Микаелем Хольмстремом, который также впервые сообщил об утечке разговора русского экипажа на предполагаемой подлодке в шведских водах.
Читайте такжеСМИ опубликовали фото иностранной подводной лодки в водах Швеции
Также газета отмечает, что полученные данные в скором времени будут переданы оборонному комитету риксдага, который примет решение об обнародовании материалов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter