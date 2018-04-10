Эсминец США с "томагавками" приблизился к сирийскому порту Тартус - СМИ

Американский эсминец сначала зашел в Ларнаку, а затем направился в восточную часть Средиземноморья.

Американский эсминец USS Donald Cook вышел из порта Ларнаки на Кипре и направился к сирийскому порту Тартус.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

К эсминцу USS Donald Cook, по данным издания, не менее четырех раз приближались российские истребители.

По информации издания, эсминец находится примерно в 100 километрах от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база. Эсминец оснащен 60 ракетами "Томагавк".

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"Томагавки" в прошлом году США использовали для удара по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон возложил на режим Башара Асада.

Как ранее писала The Washington Post, американский корабль сначала зашел в Ларнаку, а затем направился в восточную часть Средиземноморья.

Напомним, президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон выяснит подробности совершенного 7 апреля в сирийском городе Дума злодеяния против мирного населения и "накажет" виновных.

"Мы примем решение в течение 24–48 часов", - сказал Трамп, однако на уточняющий вопрос журналиста ответил, что решение, возможно, появится "до конца этого дня".

Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.