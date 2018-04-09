Трамп о "наказании" виновных за химатаку в Сирии: мы примем решение в течение 24-48 часов

21:17, 09 апреля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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"Мы примем решение в течение 24–48 часов, сказал Трамп, однако на уточняющий вопрос журналиста ответил, что решение, возможно, появится "до конца этого дня", передает Радио Свобода.

Агентство Reuters сообщило через несколько минут после завершения выступления Трампа, что Государственный департамент США обратился к Сирии и России с просьбой открыть доступ врачам и наблюдателям в заблокированный ныне район боевых действий к востоку от Дамаска.

Сегодня поздно вечером по киевскому времени в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН состоится срочно созванное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения положения в Сирии после химической атаки в городе Дума. Жертвами нападения стали десятки горожан, сотни получили тяжелые отравления.

По предварительным данным, 7 апреля на жилые кварталы была сброшена с вертолета емкость с хлором.

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Теги: #США#Сирия#химатака