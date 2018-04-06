Отравление Скрипаля: посол Британии при ООН сравнила Россию с профессором Мориарти

10:38, 06 апреля 2018
Мир
406
Совет безопасности ООН / фото REUTERS

"Допустить российских ученых к расследованию, когда они являются наиболее вероятными исполнителями преступления, - это если бы Скотланд-Ярд пригласил профессора Мориарти", - сказала она, передает Новое время со ссылкой на The Washington Post.

Стоит отметить, что в ходе заседания Совета безопасности ООН, созванного Британией 14 марта в связи с отравлением Скрипалей, постпред России Василий Небензя также вспомнил персонажей британского классика Артура Конан Дойля.

Читайте также"Мне страшно": племянница Скрипаля объяснила, почему записала беседу с его дочкой и передала РосСМИ

Он сказал, что члены британского правительства, обвиняющие Россию в причастности к применению силы в Солсбери, выступают в роли "коллективного инспектора Лестрейда", который, по его словам, "не обладает сугубым интеллектом и не владеет дедуктивным методом".

Напомним, что 4 апреля члены Организации по запрещению химического оружия не поддержали предложение России относительно совместного расследования отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Дипломатическая война мира с Россией
Теги: #СБ ООН#Британия и Росиия#Сергей Скрипаль#отравление Скрипаля