Постпред США в ООН: Россия никогда не будет нашим другом

Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству с Россией тогда, когда это необходимо, однако, о дружбе между двумя странами речь не идет.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия никогда не будет другом США.

Об этом она сказала в четверг, 5 апреля, во время выступления в университете Дьюка в Северной Каролине, передает "Газета.ru".

«В нашей стране развернулись политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, потому что Россия никогда не будет нашим другом. Однако, вместе с тем, это не значит, что мы не хотим работать с ними», — сказала Хейли.

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Вместе с этим, Хейли подчеркнула, что американская сторона готова работать с Россией тогда, когда ей это нужно. Помимо этого, она заявила, что США также наносят удар, когда им это нужно и «именно так должно быть».

Ранее сообщалось, что Лондон считает "весьма вероятным", что ответственность за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери несет Россия и поэтому ее нельзя допускать к расследованию.