Правозащитница: поспешная кремация Девотченко - аргумент в пользу версии об убийстве

Об этом в эфире "Громадское" заявила российская правозащитница Ольга Курносова. По ее словам, такая спешка - "еще один аргумент в пользу того, что Девотченко был убит (спецслужбами)", передает радио "Свобода".

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Также Ольга Курносова отметила, что видео, которое она видела в поддержку версии о его случайной гибели, свидетельствует о том, что оно рассчитано на тех, кто не знал актера. На вопрос, почему Девотченко могли решить убить сейчас, Ольга Курносова ответила: "Или это желание (власти) всех запугать, или - чтобы он уже наконец закрыл рот".

Как сообщает УНИАН, российский актер Алексей Девотченко был найден мертвым в квартире, которую он снимал на севере Москвы. По сообщению московского управления следственного комитета России, признаков насильственной смерти на теле Девотченко не обнаружено. По одной из неподтвержденных официально версий, он умер в результате несчастного случая, а другой - от сердечного приступа. Алексей Девотченко был известен своей активной гражданской позицией: был членом "Объединенного гражданского фронта" в Петербурге, принимал участие во многих акциях оппозиции.