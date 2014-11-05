В России нашли мертвым актера-оппозиционера

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах столицы.

"Тело актера было обнаружено в квартире по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 100. Есть основания полагать, что смерть артиста имеет криминальный характер", - сказал источник.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

В московском ГУ МВД подтвердили, что по данному адресу было обнаружено тело мужчины 1965 года рождения, не назвав имени погибшего.

Читайте такжеАктер Пореченков показал террористам свой фильм и пострелял из пулемета боевиков в донецком аэропортуАлексей Девотченко родился 14 октября 1965 года в Ленинграде. Ещё в школе начал играть в ТЮЗе им. А. А. Брянцева. В 1990 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова. Затем работал в ТЮЗе, Детском драматическом театре "На Неве", в Театре им. Ленсовета, в Камерной филармонии, Театре на Литейном, Александринском театре, БДТ им. Г. А. Товстоногова, с 2012 года - в труппе Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

Играл в российких фильмах и сериалах.

Девотченко занимал активную гражданскую позицию, в частности, в 2010 году подписал обращение "Путин должен уйти", в 2011 году заявил, что отказывается от званий Заслуженного артиста России ("полученного из рук Валентины Ивановны Матвиенко") и двух Государственных премий ("полученных из рук Владимира Владимировича Путина"). В марте 2014 года подписал письмо кинодеятелей в поддержку Украины "Мы с Вами!".