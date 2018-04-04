МИД РФ назвало блокировку в Facebook аккаунтов российской «фабрики троллей» борьбой с «альтернативной информацией»

По словам официального представителя российского МИД, таким образом Facebook демонстрирует лояльность властям США.

Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало блокировку в Facebook аккаунтов российской «фабрики троллей» борьбой с «альтернативной информацией».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обратили внимание на блокировку аккаунтов ряда российских СМИ, включая Федеральное агентство новостей, в соцсети Facebook и Instagram, а также на заявление гендиректора Марка Цукерберга об активизации усилий Facebook в борьбе с так называемой российской фабрикой троллей», - сказал Захарова.

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По ее словам, блокирование пошло в рамках антироссийской кампании, в русле зачистки информационного пространства «от альтернативной информации» под предлогом вмешательства России в выборы в США.

Она считает, что природа соцсети предполагает стимулирование открытости, общения, обмена информацией, демократичности, но Facebook начинает применять «откровенно тоталитарные методы контроля, цензуры, причем на основании сомнительных критериев принадлежности к пресловутым фабрикам троллей».

По ее словам, таким образом Facebook демонстрирует лояльность властям США.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля социальная сеть Facebook заблокировала более 270 страниц российского "Агентства исследований интернета" (IRA), которые, по ее данным, использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей стран-соседей РФ, среди которых и Украина.