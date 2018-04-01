Россия высылает четырех немецких дипломатов – СМИ

Ранее Германия объявила о высылке четырех российских дипломатов в связи со скандалом вокруг отравления бывшего двойного агента Скрипаля.

Россия высылает четырех немецких дипломатов. В их числе - сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

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Об этом сообщает в субботу, 31 марта, агентство dpa, передает DW.com.

Между тем, представитель BKA заявила, что среди высылаемых дипломатов нет сотрудников ведомства. Официальные комментарии о должностях и деятельности высылаемых сотрудников посольства ФРГ отсутствуют.

Кроме того, из России будут высланы два представителя военного ведомства. В частности, Москву покинет военный атташе, который отвечает за контакты с российской армией, отмечает агентство.

Ранее Германия объявила о высылке четырех российских дипломатов в связи со скандалом вокруг отравления бывшего двойного агента Скрипаля. Российские дипломаты должны покинуть страну до понедельника, 2 апреля. Высылка не означает сокращение численности персонала посольства РФ в Берлине, поскольку на открытые вакансии набирают новых сотрудников.